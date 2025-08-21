Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall auf Bundesstraße - Kollision auf dem Beschleunigungsstreifen

Leinefelde (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Mittwoch auf der Bundesstraße 247 Höhe Leinefelde Süd. Ein Fahrzeugführer beabsichtigte gegen 13.20 Uhr auf die Bundesstraße aufzufahren. Hierbei missachtete der 72-Jährige die Vorfahrt eines Volkswagen, der sich bereits auf der Bundesstraße bewegte. In der weiteren Folge kollidierten beide Fahrzeuge. Der Volkswagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin wurde leicht verletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht.

