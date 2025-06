Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 28-Jähriger und 31-Jährige nach Ladendiebstählen in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen hat die Polizei zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen. Sie erwarten nun eine Haftstrafe.

Am Dienstag, 24. Juni, versuchte ein 28-Jähriger gegen 14.30 Uhr Bekleidung aus einem Geschäft an der Hindenburgstraße zu entwenden. Diese hatte er zuvor in einer Umkleidekabine angezogen und die Sicherungsetiketten entfernt. Er beabsichtigte den Laden mitsamt der Kleidungsstücke zu verlassen - erfolglos. Ein aufmerksamer Mitarbeiter hinderte ihn daran und alarmierte die Polizei. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, nahmen die Einsatzkräfte ihn zunächst mit zur Polizeiwache, wo seine Identität geklärt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass er sich in Deutschland unerlaubt aufhält. Da er zudem über keinen festen Wohnsitz verfügt und bereits wiederholt aufgrund ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist, gingen die Beamten sowohl von den Haftgründen einer Flucht-, als auch einer Wiederholungsgefahr aus. Der 28-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft sah die rechtlichen Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren als gegeben. Der Tatverdächtige wurde daraufhin am Mittwoch, 25. Juni, einem Haftrichter vorgeführt. Laut des Urteils erwartet den Tatverdächtigen eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren ohne Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ebenfalls am Dienstagnachmittag versuchte eine 31-Jährige einen Drogeriemarkt an der Stresemannstraße zu verlassen, während sie eine Tasche voller Kosmetikprodukte bei sich trug, die sie zuvor nicht bezahlt hatte. Als der Ladendetektiv sie damit konfrontierte, versuchte die Frau zu fliehen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, woraufhin Mitarbeiter die Polizei riefen. Da die Tatverdächtige ebenfalls über keinen festen Wohnsitz verfügt und eine Wiederholungsgefahr aufgrund in der Vergangenheit mehrfach begangener ähnlicher Delikte anzunehmen war, nahmen die Beamten sie vor Ort vorläufig fest. Die Frau hatte u.a. bereits am Morgen desselben Tages einen Ladendiebstahl begangen und bis September 2024 eine Haftstrafe verbüßt. Am Mittwoch, 25. Juni, führten Ermittler die 31-Jährige einem Haftrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft an. (lh)

