Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241217.1 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach schweren Raub auf Tankstelle

Kiel (ots)

Am Sonntagvormittag kam es zu einem schweren Raub in einer Tankstelle am Ostring. Ein maskierter Täter forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Täter erbeuteten einen mittlere dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete im Anschluss. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der 59 Jahre alten Mitarbeiterin betrat eine männliche Person am Sonntag den Verkaufsraum der Tankstelle. Dabei sei der Mann mit einem schwarz-weißen Halstuch und einer schwarzen Mütze maskiert gewesen. Unter Vorhalt eines Messers sei dieser dann zielstrebig auf die Geschädigte zugegangen und habe die Öffnung der Kasse gefordert und Bargeld entnommen. Dann sei der Täter in Richtung Große Ziegelstraße geflüchtet.

Der Täter wird als etwa 175-185 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Dieser soll akzentfreies deutsch gesprochen haben. Sein Gesicht sei durch das Tragen des Halstuches und der tief ins Gesicht gezogenen Mütze nicht zu erkennen gewesen. Er habe ein graues Sweatshirt mit weiß/grau/schwarzen Streifen an den Ärmeln, darüber eine schwarze Steppweste, eine dunkelgraue Hose und weiße Sneaker getragen.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell