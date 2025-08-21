Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Einmündungsbereich

Mühlhausen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich am Mittwochabend auf der Ammerschen Landstraße zwischen einem Mercedes Benz und einem Renault. Gegen 20.50 Uhr befuhr eine Autofahrerin die Wendewehstraße in Richtung Ammern. Die Fahrzeugführerin beabsichtigte nach links auf die auf die Straße An der Ammerbrücke abzubiegen. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr. In der Folge des Zusammenstoßes wurde eine Person im Auto der Unfallverursacherin und die Fahrerin des anderen beteiligten Fahrzeugs leicht verletzt. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden.

