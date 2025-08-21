Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rettungseinsatz in Freibad - Polizei leitet Ermittlungen ein

Uder (ots)

Bereits am Freitag, den 15. August 2025, ereignete sich im Rahmen eines Freibadbesuchs einer Schulklasse ein Rettungseinsatz. Mehrere Kinder spielten alterstypisch miteiannder, als ein Mädchen plötzlich über körperliche Beschwerden, welche womöglich im Zusammenhang des gemeinsamen Spielens stehen könnten, klagte.

Aufgrund der Kenntnis der Eichsfelder Polizei eines solchen Rettungseinsatzes, wurde von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung zum Nachteil des geschädigten Mädchens eingeleitet. Hierzu dauern gegenwärtig die Ermittlungen an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell