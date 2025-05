Feuerwehr München

FW-M: Unfall mit mehreren Verletzten (Waldtrudering)

München (ots)

Mittwoch, 30. April 2025, 15.02 Uhr

Wasserburger Landstraße

Bei einem Unfall auf der Wasserburger Landstraße sind mehrere Personen verletzt worden. Während der Rettungsmaßnahmen war die Wasserburger Landstraße stadtauswärts komplett gesperrt.

Von zahlreichen Passantinnen und Passanten beobachtet, ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Unfall mit drei Fahrzeugen auf in Waldtrudering. Eines der Unfallfahrzeuge, ein Fiat, blieb auf der Seite liegen, ein VW und ein Mercedes waren ebenfalls beteiligt. Dabei wurden auch weitere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Da der Unfall von mehreren Personen gesehen wurde, gingen sofort mehrere Anrufe in der Leitstelle München ein. Sofort wurden Rettungsdienst und Feuerwehr München zur Einsatzstelle alarmiert. Auch der Rettungshubschrauber Christoph1 und ein von einem Einsatz zurückfahrendes Notarzteinsatzfahrzeug eines Nachbarleitstellenbereichs wurden zu dem Einsatz hinzugezogen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigten sich die ersten Meldungen mit dem Unfallszenario und zügig wurden fünf unfallbeteiligte Personen ausgemacht. Die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst teilten sich auf und priorisierten die Patientinnen und Patienten.

In dem auf der Seite liegenden Fiat war eine Mitte 80-jährige Frau eingeschlossen. Nach einer Stabilisierung des Fahrzeugs durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sie sich Zugang zum Fahrzeug und befreiten die Frau.

In dem beteiligten VW war ein älteres Ehepaar, beide Mitte 80. Sie wurden durch Rettungsdienstpersonal untersucht und in einen Rettungswagen geleitet.

In dem Mercedes befand sich ein Mitte 60-Jähriger und seine Begleiterin. Sie blieb unverletzt, der Mann hingegen musste ebenfalls durch Rettungsdienstpersonal versorgt werden. Im Anschluss wurden alle vier Patientinnen und Patienten in Münchner Kliniken zur weiteren Untersuchung transportiert.

Während der Rettungsmaßnahmen unterstützten die Einsatzkräfte sowohl die rettungsdienstlichen Maßnahmen, stellten aber auch die Sicherheit an der Einsatzstelle durch den Brandschutz und die Absperrung sicher. Sie kontrollierten alle Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsstoffe und stellten, falls nötig auch schon schwereres Rettungsgerät in Bereitschaft.

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang, ein Sachschaden kann nicht beziffert werden.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell