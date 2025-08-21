Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flammen in leerstehender Lagerhalle

Mühlhausen (ots)

Aufsteigende Rauchwolken führten am Mittwochnachmittag, gegen 15.20 Uhr, zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr Am Güterbahnhof. Wie sich herausstellte, brannte es in einer leerstehenden Lagerhalle. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Es entstand kein Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann oder Personen beobachtet hat, die sich zuvor im Bereich der Ruine aufhielten, wird gebeten, sich bei der in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0216918

