Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Traktor und Ballenpresse abgebrannt

Bothenheilingen (ots)

Ein immenser Sachschaden entstand beim Brand einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine am Mittwochabend im Unstrut-Hainich-Kreis. Kurz nach 19.30 Uhr war der Fahrer eines Traktors im Bereich eines Feldes bei Bothenheilingen unterwegs, als während der Fahrt plötzlich ein Brand an der am Traktor angehängten Ballenpresse entfachte. Löschversuche blieben ohne Erfolg, sodass schließlich der Anhänger und der Traktor in Vollbrand gerieten und vollständig zerstört wurden. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 600.000 Euro. Hinsichtlich der Brandursache könnte den ersten Ermittlungen zufolge ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein.

