POL-UL: (UL) Ulm - Dieb greift in Kasse

Am Samstag hatte es ein Mann in Ulm auf Bargeld abgesehen.

Ulm (ots)

Gegen 19.20 Uhr täuschte ein Mann in einem Supermarkt in der Frauenstraße den Kauf eines Energy-Drinks vor. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, griff er unvermittelt in die Kasse. Mit einer bislang unbekannten Menge an Bargeld flüchtete er. Der Unbekannte rannte über die Schuhausgasse in Richtung Münsterplatz davon. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) nahm die Ermittlungen auf. Anhand der Angaben von Zeugen soll der Täter etwa 25-30 Jahre alt sein. Er war schlank, etwa 175-180 cm groß und hatte ein arabisches Erscheinungsbild. Er trug einen dunklen Fischerhut mit weißem Saum, eine dunkle Joggingjacke mit gelben Streifen an den Ärmeln sowie eine Sonnenbrille.

