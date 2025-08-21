Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beinahekollision mit Pkw - Verursacher flüchtet

Wolkramshausen (ots)

Aufgrund von Umleitungen führt die Landstraße 1036 derzeit vermehrt Schwerverkehr. Hierfür ist es nötig an zwei Bahnunterführungen einen Ampelverkehr einzurichten, um es zu vermeiden, dass Lkw sich im Gegenverkehr an einer solchen Engstelle begegnen. Am Donnerstag kam es gegen 00.25 Uhr an einer der benannten Unterführungen zu einem Beinaheunfall, als ein Lkw bei grünem Lichtzeichen einfuhr und ein Pkw im Gegenverkehr vermutlich bei rotem Lichtzeichne in den Tunnel einfuhr. Der Lastkraftwagen wich daraufhin aus und kollidierte mit dem Gewölbe der Unterführung. Hierbei entstand am Lkw ein Sachschaden. Der Pkw flüchtete in unbekannte Richtung. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

