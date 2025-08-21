PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusteller flüchtet zweimal nach Verkehrsunfall

Ilfeld (ots)

Ein Zusteller beschädigte im Rosensteg am Mittwochnachmittag das Tor einer Hofeinfahrt und verließ anschließend den Unfallort entgegen seiner obliegenden Pflicht als Unfallbeteiligter. Wenig später erschien der Mann erneut am Unfallort, jedoch nicht, weil er reumütig den Unfall anzeigen wollte, sondern um die durch den Unfall verlorengegangen Fahrzeugteile einzusammeln, um sich erneut inkognito von dem Unfallort zu entfernen. Der Geschädigte beobachtete hierbei den Mann und gab der Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nordhausen wichtige Informationen und Hinweise zum Unfall, sodass diese nun nach dem Fahrer wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermitteln können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 11:13

    LPI-NDH: Kollision im Gegenverkehr - Mopedfahrer verletzt

    Mühlhausen (ots) - In der Ammersche Landstraße beabsichtige am Mittwoch gegen 15 Uhr ein 17-Jähriger mit seinem Moped in den Papiermühlenweg abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw. In Folge des Aufpralls stürzte der Mopedfahrer und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz und verbrachte den Jugendlichen in ein Klinikum. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:45

    LPI-NDH: Wichtige Information: Hinweis zur Telefoneinwahl der Polizeistation Artern

    Artern (ots) - Die Landespolizeiinspektion Nordhausen weist auf die neue telefonische Erreichbarkeit der Polizeistation im östlichen Kyffhäuserkreis hin. Die Polizeistation in Artern ist ab sofort unter der Rufnummer 0361/57 43 65 555 zu erreichen. Die bisherige Rufnummer wird abgeschaltet. Die Polizei bittet die Bürger daher, bei einer telefonischen Kontaktaufnahme ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:27

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit jugendlichen Radfahrer - Unfallbeteiligte gesucht

    Mühlhausen (ots) - Am Dienstag beabsichtigte die Fahrerin eines Volkswagen, vermutlich des Typs up!, von einem Supermarktparkplatz in der Wandfrieder Straße auf diese aufzufahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem jugendlichen Radfahrer, der in der Folge des Zusammenpralls stürzte und sich verletzte. Anschließend entfernte sich die Fahrerin des Volkswagens von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren