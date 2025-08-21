Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusteller flüchtet zweimal nach Verkehrsunfall

Ilfeld (ots)

Ein Zusteller beschädigte im Rosensteg am Mittwochnachmittag das Tor einer Hofeinfahrt und verließ anschließend den Unfallort entgegen seiner obliegenden Pflicht als Unfallbeteiligter. Wenig später erschien der Mann erneut am Unfallort, jedoch nicht, weil er reumütig den Unfall anzeigen wollte, sondern um die durch den Unfall verlorengegangen Fahrzeugteile einzusammeln, um sich erneut inkognito von dem Unfallort zu entfernen. Der Geschädigte beobachtete hierbei den Mann und gab der Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nordhausen wichtige Informationen und Hinweise zum Unfall, sodass diese nun nach dem Fahrer wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermitteln können.

