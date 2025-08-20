PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wichtige Information: Hinweis zur Telefoneinwahl der Polizeistation Artern

Artern (ots)

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen weist auf die neue telefonische Erreichbarkeit der Polizeistation im östlichen Kyffhäuserkreis hin. Die Polizeistation in Artern ist ab sofort unter der Rufnummer 0361/57 43 65 555 zu erreichen.

Die bisherige Rufnummer wird abgeschaltet. Die Polizei bittet die Bürger daher, bei einer telefonischen Kontaktaufnahme mit der Polizeistation in Artern ausschließlich die oben genannte neue Rufnummer zu wählen. In Notfallsituationen wählen Sie bitte die Notrufnummer 110.

Die Medienvertreter werden ebenfalls gebeten, bei Presseveröffentlichungen ausschließlich die neue Rufnummer zu publizieren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

