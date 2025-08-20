Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrsunfall mit jugendlichen Radfahrer - Unfallbeteiligte gesucht
Mühlhausen (ots)
Am Dienstag beabsichtigte die Fahrerin eines Volkswagen, vermutlich des Typs up!, von einem Supermarktparkplatz in der Wandfrieder Straße auf diese aufzufahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem jugendlichen Radfahrer, der in der Folge des Zusammenpralls stürzte und sich verletzte. Anschließend entfernte sich die Fahrerin des Volkswagens von der Unfallstelle in unbekannte Richtung.
Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: - scheinbares Alter 30 - 40 Jahre - schlanke Gestalt - brünette Haare - Nasenpiercing - helles, grünes Oberteil
Die Fahrzeugführerin wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen zu melden. Personen, die die beschriebene Frau kennen, werden ebenso gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.
Aktenzeichen: 0215978
