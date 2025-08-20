PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer war sturztrunken

Nordhausen (ots)

In der Hardenbergstraße kam es am Dienstag gegen 22.50 Uhr zu einem Fahrradsturz, bei dem ein 25-Jähriger verletzt worden ist. Der Mann kam vermutlich aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung von mehr als zwei Promille zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Aufgrund der Alkoholisierung wurde zur Beweissicherung eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

