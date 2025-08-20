LPI-NDH: Radfahrer war sturztrunken

Bad Langensalza (ots) - Auf einen Einkaufsmarkt im Rasenmühlenweg hatte es ein unbekannter Täter um 01.20 Uhr abgesehen. Der Unbekannte versuchte, sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Markt zur verschaffen. Nach etwa zehn Minuten ließ der Mann vom Objekt ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls im ...

mehr