LPI-NDH: Jugendlicher kollidiert mit Autofahrer

Nägelstedt (ots) - Am Dienstag befuhr der Fahrer eines Peugeot gegen 15.20 Uhr die Kreisstraße 510 aus Richtung der Bundesstraße 176 kommend in Fahrtrichtung Nägelstädt, als das Fahrzeug aus derzeit noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden VW kollidierte. Im weiteren Verlauf kam der VW von der Straße ab und in einem Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin im VW wurde bei dem Unfall schwer verletzt. ...

