Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Jugendlicher kollidiert mit Autofahrer
Dingelstädt (ots)
Die Straße Riethstieg in Richtung Bahnhofsallee befuhr ein Jugendlicher mit seinem Roller am Dienstagnachmittag. Anschließend beabsichtigte der Junge gegen 16.15 Uhr die Straße mit seinem Roller zu queren und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeuges. In weiterer Folge kollidierte der Jugendliche mit dem Auto, wobei er Verletzungen erlitt. Er wurde in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Am Auto entstand unfallbedingter Sachschaden.
