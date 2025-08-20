Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nägelstedt (ots)

Am Dienstag befuhr der Fahrer eines Peugeot gegen 15.20 Uhr die Kreisstraße 510 aus Richtung der Bundesstraße 176 kommend in Fahrtrichtung Nägelstädt, als das Fahrzeug aus derzeit noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden VW kollidierte. Im weiteren Verlauf kam der VW von der Straße ab und in einem Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin im VW wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell