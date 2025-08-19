PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Flachheim (ots)

Seit Dienstag ermittelt die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis wegen eines aufgesprengten Zigarettenautomaten in der Straße Oberdorf. Ob oder was die die Täter erbeuteten, ist gegenwärtig nicht bekannt. Die Höhe des genauen Sachschadens ist gegenwärtig nicht bezifferbar.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0215583

