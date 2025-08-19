Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall endet tödlich - Frau erliegt ihren Verletzungen

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Heyeröder Landstraße, auf Höhe des Guts Weidensee, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 67-jährige Fahrzeugführerin tödlich verletzt wurde. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Volkswagen von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben, stieß mit einem Brückenpfeiler zusammen und erlag ihren schweren Verletzungen am Unfallort. Bei der Unfallaufnahme kam ein Sachverständiger zur Unterstützung der Polizeibeamten zum Einsatz. Bis zur Beendigung der Maßnahmen vor Ort kam es zur Vollsperrung der Straße.

Die Polizei in Mühlhausen sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, der sich vermutlich zwischen 06.00 Uhr und 07.48 Uhr ereignete. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0215324

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell