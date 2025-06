Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Einbrecher kommt über offene Haustür

Am Mittwoch stahl ein Unbekannter eine Geldbörse bei einer hitzigen Aktion in Oberdischingen.

Ulm (ots)

Um durchzulüften, öffnete gegen 4 Uhr der Bewohner die Haustür und Fenster seines Hauses in der Straße "Auf der Schießmauer". Er legte sich dann in sein Wohnzimmer und wollte noch etwas schlafen. Gegen 4.30 Uhr stellte er eine unbekannte Person in seinem Wohnzimmer fest. In der Dunkelheit konnte er nicht erkennen, um wen es sich handelte. Er ging von einem Familienmitglied aus und dachte sich nichts weiter. Als er dann am Morgen aufstand, stellte er das Fehlen seiner Geldbörse fest. Um wen es sich bei dem Unbekannten handelte, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 122936

