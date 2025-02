POL-GF: Spiegel beschädigt

Sassenburg (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 6:55 Uhr, wurde die Polizei Gifhorn von der Rettungsleitstelle Gifhorn über ein Feuer in einem Wohnhaus an der Dorfstraße in Sassenburg informiert. Während die Freiwillige Feuerwehr die Brandbekämpfung aufnahm, leiteten die Polizeibeamten die ersten Ermittlungen zur Brandursache ein und ergriffen Verkehrsmaßnahmen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde durch ...

