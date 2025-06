Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Geschäft

Ohne Beute flüchtete am Donnerstag ein Einbrecher.

Ulm (ots)

Kurz nach 1.45 Uhr schlug der Einbrecher das Schaufenster an dem Geschäft in der Poststraße ein und verschaffte sich Zugang in den Verkaufsraum. Dort versuchte er mehrere Smartphones an sich zu bringen. Da diese gesichert waren, gelang es ihm nicht, die Geräte mitzunehmen. Danach flüchtete er aus dem Geschäft. Ein Zeuge hatte den akustischen Alarm gehört und begab sich in Richtung Poststraße. Eine vermummte Person rannte ihm entgegen und flüchtete durch das Parkhaus. Der mutmaßliche Einbrecher soll um die 20 Jahre alt und etwa 170 bis 175cm groß gewesen sein. Er hatte eine helle Hautfarbe und braune Haare. Er trug ein graues T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Sein Gesicht war mit einem orangenen Tuch bedeckt. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 07161/63-2360 zu melden.

++++++++ 1229991 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

