Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus am Auto - Fensterscheibe in Stücken

Effelder (ots)

Auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigten unbekannte Täter am Montag ein Fahrzeug in der Schützenstraße. Zwischen 09.45 Uhr und 15.30 Uhr zerstörten die Unbekannten eine Fensterscheibe. Aus dem Auto wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge keine Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird geben, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0214635

