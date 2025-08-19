PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall an Fußgängerüberweg

Artern (ots)

In der Karl-Hühnerbein-Straße ereignete sich am Montag gegen 15.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Zu dem Aufprall kam es, weil ein Vorausfahrender an einem Fußgängerüberweg die Fahrt verlangsamen musste. Der Nachfolgende bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. Die vorausfahrende Fahrzeugführerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Zum Unfallhergang hat die Polizeistation Artern die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 08:52

    LPI-NDH: Erneuter Einschuss in Fahrzeug

    Schiedungen (ots) - Ein in der Schiedunger Dorfstraße parkender Volkswagen Transporter wurde in der Zeit vom 9. August bis Montag 19.30 Uhr durch einen Unbekannten beschädigt. In der Fahrertür wurde durch den Besitzer ein kreisrundes Loch entdeckt. Bei der Prüfung durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei vermutlich um einen Einschuss mit einem Armbrustbolzen ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 08:50

    LPI-NDH: Mehr als doppelt fahruntüchtiger Radfahrer

    Roßleben (ots) - Mit annähernd vier Promille stoppten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Montag gegen 21.50 Uhr einen Radfahrer im Sängerweg. Der 36-Jährige auf dem Damenrad führte das dieses unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol. Bei Radfahrern liegt die absolute Fahruntüchtigkeit bei 1,6 Promille. Der Radfahrer erreichte bei einem Atemalkoholtest somit mehr als das Doppelte des Höchstmöglichen des ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 16:39

    LPI-NDH: Zeugen nach schweren Verkehrsunfall gesucht - Fußgänger von Pkw erfasst

    Bad Langensalza (ots) - Am Freitag, den 08. August 2025, berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen schweren Verkehrsunfall in der Tennstedter Straße. Der Unfall ereignete am Donnerstag, den 7. August 2025, um 14.05 Uhr, unter der Beteiligung eines Fußgängers und eines Pkw auf Höhe des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren