LPI-NDH: Auffahrunfall an Fußgängerüberweg

Artern (ots)

In der Karl-Hühnerbein-Straße ereignete sich am Montag gegen 15.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Zu dem Aufprall kam es, weil ein Vorausfahrender an einem Fußgängerüberweg die Fahrt verlangsamen musste. Der Nachfolgende bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. Die vorausfahrende Fahrzeugführerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Zum Unfallhergang hat die Polizeistation Artern die Ermittlungen aufgenommen.

