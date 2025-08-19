Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Einschuss in Fahrzeug

Schiedungen (ots)

Ein in der Schiedunger Dorfstraße parkender Volkswagen Transporter wurde in der Zeit vom 9. August bis Montag 19.30 Uhr durch einen Unbekannten beschädigt. In der Fahrertür wurde durch den Besitzer ein kreisrundes Loch entdeckt. Bei der Prüfung durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei vermutlich um einen Einschuss mit einem Armbrustbolzen handeln könnte. Zu einer ähnlichen Tat kam es am Sonntag in Nordhausen - die Landespolizeiinspektion Nordhausen berichtete:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6098749

Zur Sachbeschädigung an dem Fahrzeug in Schiedungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0214892

