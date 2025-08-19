PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Mehr als doppelt fahruntüchtiger Radfahrer

Roßleben (ots)

Mit annähernd vier Promille stoppten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Montag gegen 21.50 Uhr einen Radfahrer im Sängerweg. Der 36-Jährige auf dem Damenrad führte das dieses unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol. Bei Radfahrern liegt die absolute Fahruntüchtigkeit bei 1,6 Promille. Der Radfahrer erreichte bei einem Atemalkoholtest somit mehr als das Doppelte des Höchstmöglichen des Erlaubten, sofern man keine Ausfallerscheinungen aufweist. Gegen den Radfahrer wird nun wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Zur genauen Bestimmung der Alkoholisierung wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

