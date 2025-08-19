PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall - Fahrzeug muss abgeschleppt werden

Bielen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag zwischen zwei Pkws in der Nordhäuser Straße. Ein Autofahrer musste gegen 16.50 Uhr verkehrsbedingt Halten. Dies erkannte ein nachfolgende Hyundai-Fahrer zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Skoda. Der Pkw des Unfallverursachers wurde in Folge der Kollision beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
