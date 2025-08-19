Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall - Fahrzeug muss abgeschleppt werden

Bielen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag zwischen zwei Pkws in der Nordhäuser Straße. Ein Autofahrer musste gegen 16.50 Uhr verkehrsbedingt Halten. Dies erkannte ein nachfolgende Hyundai-Fahrer zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Skoda. Der Pkw des Unfallverursachers wurde in Folge der Kollision beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro.

