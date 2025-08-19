Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Seniorin verletzt sich schwer - Sturzgeschehen durch Hund
Mühlhausen (ots)
Auf einem Gehweg hielt sich am Montagabend eine 81-jährige Frau auf. Gegen 19.45 Uhr kam es zur Begegnung mit einem Hund, welcher die Fußgängerin umstieß. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in das nächstgelegene Krankenhaus. Die Hundehalterin ist der Polizei namentlich bekannt. Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell