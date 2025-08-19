Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungsdelikt

Nordhausen (ots)

Am Montagabend wurde im Bereich der Uferstraße ein Mann festgestellt, welcher Verletzungen aufwies. Durch Zeugen wurden die Rettungskräfte alarmiert. Der Verletzte kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er wies leichte Verletzungen auf.

Nach bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Mann durch bislang unbekannte Täter attackiert wurde. Die Polizei in Nordhausen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Die Tat könnte sich im Zeitraum zwischen 18.20 Uhr bis 18.45 Uhr ereignet haben.

Wer hat zur Tatzeit eine Auseinandersetzung im Bereich der Uferstraße wahrgenommen? Wer kann Angaben zum bislang unbekannten Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0214931

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell