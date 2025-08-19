PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: E-Bike aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Bad Langensalza (ots)

Auf ein hochwertiges E-Bike hatten es bislang Unbekannte Diebe in Bad Langensalza abgesehen. Am Montag, im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 15.30 Uhr, entwendeten der oder die Täter das blaue Pedelec des Herstellers Raymon, welches gesichert im Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgestellt war. Der Wert des entwendeten Fahrrades beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft oder zum Verbleib des blauen E-Bikes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0214767

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
