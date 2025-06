POL-HM: Zeuge nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer gesucht

Bad Pyrmont (ots) - Am Samstag (21.06.2025), gegen 00:20 Uhr, stellten die Einsatzkräfte der Polizei Bad Pyrmont im Rahmen der Streifentätigkeit in der Grießemer Straße in Bad Pyrmont einen 23 Jahre alten Mann aus Bad Pyrmont fest, der alkoholisiert ein E-Scooter im Straßenverkehr führte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholwert ergab einen Promillewert von 0,8 Promille. Nach jetzigen Erkenntnissen führte der ...

mehr