Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtragsmitteilung zur Meldung "Verkehrsunfall mit Kind - Lkw auf der Bundesstraße 1 in Richtung Salzhemmendorf flüchtig": 6-jähriger Junge aus dem Krankenhaus entlassen

Coppenbrügge (ots)

Gestern veröffentlichten wir eine Mitteilung zu einem Verkehrsunfall in Marienau, bei dem ein Kind verletzt wurde. Noch während die Unfallaufnahme vor Ort andauerte, suchte die Polizei Bad Münder über Medienveröffentlichungen nach einem grauen Muldenkipper, der an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein soll und die Fahrt auf der Bundesstraße 1 in Richtung Salzhemmendorf fortsetzte.

Durch nachträgliche Zeugenaussagen und Befragungen liegen nun neue Erkenntnisse vor, so dass sich der Hergang wie folgt darstellt. Der 6-jährige Junge (Besucher mit seiner Familie aus Australien) befuhr mit dem Fahrrad den Gehweg parallel zur innerörtlichen Bundesstraße 1 (Auhagenstraße). Der Vater fuhr mit seinem Fahrrad mit kurzem Abstand voraus. Auf Höhe der Haus-Nr. 34 (in etwa gegenüber der Einmündung Kapellenweg) wollte der Junge einem Hindernis ausweichen, geriet an die Bordsteinkante, verlor das Gleichgewicht und kippte gegen das rechte Hinterrad eines vorbeifahrenden Muldenkippers.

Der Junge hatte dabei Glück im Unglück und geriet nicht unter die Räder des Sattelzuges. Mit Kopfverletzungen, die aufgrund der ersten Meldungen als schwerwiegender eingestuft wurden, so dass in Hannover der Rettungshubschrauber starten sollte, wurde das verletzte Kind mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach einer eingehenden Untersuchung konnte der Junge das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Nach übereinstimmenden Aussagen der Zeugen, die sich teils aufgrund der gestrigen Pressemitteilung nachträglich gemeldet hatten, konnte der Fahrer des bislang unbekannten Muldenkippers den Vorfall nicht mitbekommen.

Link zur Ursprungsmitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6061176

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell