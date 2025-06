Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Erneuter Einbruch in Krankenkassengebäude

Holzminden (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.06.2025/ 20.06.2025) kam es, zwischen 19:00 Uhr und 06:30 Uhr, erneut zu einem Einbruch in das AOK-Gebäude in der Südstraße in Holzminden. Nach jetzigen Erkenntnissen verschaffte sich die Täterschaft gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Spurensuche und -sicherung erfolgte durch die spezialisierte Tatortgruppe der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden. Inwiefern die Tat im Zusammenhang zum Einbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag (16.06.2025/ 17.06.2025) steht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Pressemitteilung (18.06.2025): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6057992

Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05531 9580 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell