POL-HM: Bedrohung gegen die Polizei

Hameln (ots) - Am Mittwoch (18.06.2025) entwendete unbekannte Täterschaft, zwischen 00:30 Uhr und 04:00 Uhr, in der Straße "Gut Oehrsen" in Hameln gezielt mehrere tausend Kilogramm Pflanzenschutzmittel aus einer Biogasanlage. Die Biogasanlage befindet sich an der Kreisstraße 3 zwischen Herkensen und Klein Hilligsfeld. Nach jetzigen Erkenntnissen nutzten die Täter zum Abtransport des Diebesgutes ein größeres ...

mehr