Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - junge Radfahrerin verletzt zurückgelassen

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 07.30 im Kreuzungsbereich des Kiliangrabens und der Friedrich-Engels-Straße zu einem Verkehrsunfall. Beim Queren der Fahrbahn durch eine 12-jährige Radfahrerin über eine Fußgängerfurt kollidierte ein Auto mit ihr, sodass sie stürzte und sich verletzte. Das unfallbeteiligte Auto, ein hellblauer Pkw, fuhr unmittelbar in der Friedrich-Engel-Straße Richtung Waldstraße weiter und entfernte sich somit pflichtwidrig von der Unfallstelle. An der Kofferraumklappe hatte das Fahrzeug ein Ersatzrad angebracht. Es könnte sich demzufolge um einen kompakten Geländewagen handeln. Der Fahrzeugführer trug graue Haare und war etwa 40 bis 65 Jahre alt.

Die Polizei in Mühlhausen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu beschriebenen Auto bzw. Fahrzeugführer machen können, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0215274

