Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl - falscher Mitarbeiter der Stadtwerke

Augsburg (ots)

Augsburg - Am gestrigen Montag (07.04.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter Bargeld und Wertgegenstände im mittleren vierstelligen Bereich aus einem Einfamilienhaus.

Gegen 12.30 Uhr klingelte einer der Unbekannten bei der Bewohnerin. Er gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und sagte, dass er im Keller das Wasser überprüfen müsste. Die Frau brachte den Unbekannten in den Keller. Während die Beiden sich im Keller befanden entwendete der zweite unbekannte Täter Bargeld und Wertgegenstände.

Anschließend entfernten sich die Unbekannten augenscheinlich in einem Mietwagen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Schwerem Bandendiebstahl.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Derartige Betrugsmaschen sind kein Einzelfall. Um sich hiervor zu schützen, rät die Polizei:

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie eine Türsprechanlage. - Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben. - Lassen Sie nur Handwerker herein, die Sie bestellt haben oder vom Vermieter oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden. - Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen energisch (machen Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten, zeigen Sie abweisende Gestik und Mimik). - Wenden Sie sich an die Polizei unter der Telefonnummer 110, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell