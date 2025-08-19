Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht
Nordhausen (ots)
Ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr, bis Dienstag, 11.35 Uhr, im Zuckerweg bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge entstand der Schaden am Außenspiegel des Autos durch einen anderen Verkehrsteilnehmer. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.
Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht ein. Wer Hinweise zum Unfall, dem Verursacher oder dem unbekannten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.
Aktenzeichen: 0215523
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell