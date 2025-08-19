Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Nordhausen (ots)

Ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr, bis Dienstag, 11.35 Uhr, im Zuckerweg bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge entstand der Schaden am Außenspiegel des Autos durch einen anderen Verkehrsteilnehmer. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht ein. Wer Hinweise zum Unfall, dem Verursacher oder dem unbekannten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0215523

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell