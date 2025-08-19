PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Nordhausen (ots)

Ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr, bis Dienstag, 11.35 Uhr, im Zuckerweg bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge entstand der Schaden am Außenspiegel des Autos durch einen anderen Verkehrsteilnehmer. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht ein. Wer Hinweise zum Unfall, dem Verursacher oder dem unbekannten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0215523

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 15:08

    LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

    Flachheim (ots) - Seit Dienstag ermittelt die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis wegen eines aufgesprengten Zigarettenautomaten in der Straße Oberdorf. Ob oder was die die Täter erbeuteten, ist gegenwärtig nicht bekannt. Die Höhe des genauen Sachschadens ist gegenwärtig nicht bezifferbar. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die Angaben zu Tat oder ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 11:03

    LPI-NDH: Verkehrsunfall endet tödlich - Frau erliegt ihren Verletzungen

    Mühlhausen (ots) - Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Heyeröder Landstraße, auf Höhe des Guts Weidensee, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 67-jährige Fahrzeugführerin tödlich verletzt wurde. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Volkswagen von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben, stieß mit einem Brückenpfeiler zusammen und erlag ihren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren