PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit geparktem Fahrzeug - Mopedfahrer verletzt

Bad Langensalza (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzen Person kam es am Dienstagnachmittag. Aufgrund einer unklaren Verkehrslage kollidierte ein Mopedfahrer, der sich auf der Langen Straße in Richtung Ufhoven bewegte, mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Der verletzte 17-Jährige wurde in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Die Polizei ermittelt zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 10:55

    LPI-NDH: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Nägelstedt (ots) - Am Dienstag befuhr der Fahrer eines Peugeot gegen 15.20 Uhr die Kreisstraße 510 aus Richtung der Bundesstraße 176 kommend in Fahrtrichtung Nägelstädt, als das Fahrzeug aus derzeit noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden VW kollidierte. Im weiteren Verlauf kam der VW von der Straße ab und in einem Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin im VW wurde bei dem Unfall schwer verletzt. ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:18

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    Nordhausen (ots) - Ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr, bis Dienstag, 11.35 Uhr, im Zuckerweg bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge entstand der Schaden am Außenspiegel des Autos durch einen anderen Verkehrsteilnehmer. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:08

    LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

    Flachheim (ots) - Seit Dienstag ermittelt die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis wegen eines aufgesprengten Zigarettenautomaten in der Straße Oberdorf. Ob oder was die die Täter erbeuteten, ist gegenwärtig nicht bekannt. Die Höhe des genauen Sachschadens ist gegenwärtig nicht bezifferbar. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die Angaben zu Tat oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren