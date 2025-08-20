Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision mit geparktem Fahrzeug - Mopedfahrer verletzt
Bad Langensalza (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzen Person kam es am Dienstagnachmittag. Aufgrund einer unklaren Verkehrslage kollidierte ein Mopedfahrer, der sich auf der Langen Straße in Richtung Ufhoven bewegte, mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Der verletzte 17-Jährige wurde in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Die Polizei ermittelt zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer.
