Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Supermarkt gescheitert - Polizei ermittelt!

Bad Langensalza (ots)

Auf einen Einkaufsmarkt im Rasenmühlenweg hatte es ein unbekannter Täter um 01.20 Uhr abgesehen. Der Unbekannte versuchte, sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Markt zur verschaffen. Nach etwa zehn Minuten ließ der Mann vom Objekt ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls im Versuch. Wer Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0215569

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

