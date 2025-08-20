PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Diebstahl im Versuch - Unbekannte lassen von Zigarettenautomat ab

Görsbach (ots)

Bereits am Sonntag, um 4 Uhr, versuchten unbekannte Diebe einen Zigarettenautomaten aus einem Einkaufsmarkt in der Georg-Schumann-Straße zu öffnen. Die Unbekannten befanden sich im Markt und machten sich nach dem Verlassen an dem Automaten zu schaffen. Der Automat kippte um und sie ließen von diesem ab. Es entstand Sachschaden.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls im Versuch ein und bitten um Hinweise von Zeugen der Tat. Die Polizei in Nordhausen nimmt Angaben zum Sachverhalt unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 021580

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

