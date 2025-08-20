PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 63-Jährigen aus Parchim - Polizei bittet um Mithilfe

Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Seit etwa 18:00 Uhr des 19.08.2025 wird ein 63-Jähriger aus Parchim vermisst. Zuletzt habe sich der Gesuchte in der örtlichen Kleingartenanlage "WOCKERTAL e.V." aufgehalten. Trotz bereits umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Personenspürhundes sowie dem Polizeihubschrauber, ist der Gesuchte weiterhin unbekannten Aufenthaltes.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,85m bis 1,90m groß

kräftige Statur dunkles, mittellanges Haar zum Scheitel gekämmt Zur Bekleidung sowie zu ggf. mitgeführten Gegenständen liegen indes keine Angaben vor.

Weitere Informationen sowie auch ein Lichtbild des Vermissten können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=213514&processor=processor.sa.pressemitteilung

Personen, die den Gesuchten seit dem o.g. Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise sogar Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Parchim unter 038716000 zu melden. Selbstverständlich können Hinweise auch beim polizeilichen Notruf sowie jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

