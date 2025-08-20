PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Poppendorf

Bentwisch (ots)

Gegen 18:45 Uhr kam es am 19.08.2025 zu einem Brand in einem 
Einfamilienhaus in Poppendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen brach 
das Feuer in der Sauna des Hauses aus und verbreitete sich 
anschließend über den Carport, den dort abgestellten PKW und griff 
anschließend auf das Wohnhaus über. Die dreiköpfige Familie konnte 
sich unverletzt aus dem Haus und den Gefahrenbereich begeben. An dem 
komplett ausgebrannten Haus sowie an zwei benachbarten Grundstücken 
entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 500.000 Euro. Die 
eingesetzten Feuerwehren acht umliegender Gemeinden haben ein 
Übergreifen des Feuers auf weitere Häuser unterbinden können. Die 
betroffene Familie kam bei Angehörigen unter. Die genaue Brandursache
ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 18:29

    POL-HRO: Zwei Unfälle mit mehreren Verletzen auf der A19

    A19/Laage-Kavelstorf (ots) - Gegen Dienstagmittag kam es auf der A19 zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf in Fahrtrichtung Rostock zu zwei Verkehrsunfällen mit mehreren verletzen Personen. Der erste Unfall ereignete sich gegen 12:00 Uhr, als ein 76-jähriger Autofahrer auf einen vor ihm befindlichen PKW auffuhr. Die 67-jährige Beifahrerin des zweiten Fahrzeugs wurde hierbei leichtverletzt. Nach ersten ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 17:43

    POL-HRO: Wohnhaus nach Feuer derzeit nicht bewohnbar

    Wismar (ots) - Am 19.08.2025 gegen 15:15 kam es zum Brand eines Wohnhauses in der Wismarer Altstadt. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls fest. Aus dem Wohnhaus mussten zwei Personen evakuiert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurden in der Nähe zum Brandort Straßensperrungen eingerichtet. Drei Personen wurden vor Ort ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:25

    POL-HRO: Sachbeschädigungen an Parteibüros in Schwerin

    Schwerin (ots) - Die Kriminalpolizei in Schwerin hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an den Parteibüros von Die Linke sowie Bündnis 90/Die Grünen aufgenommen. Am gestrigen Montagnachmittag erhielt die Polizei Kenntnis von beschädigten Hinweisschildern an den Büroräumen in der Puschkinstraße. Eine Zeugin wandte sich vor Ort an die eingesetzten Beamten und schilderte, dass sie in der Nacht zuvor einen Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren