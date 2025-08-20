Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Poppendorf

Bentwisch (ots)

Gegen 18:45 Uhr kam es am 19.08.2025 zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Poppendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in der Sauna des Hauses aus und verbreitete sich anschließend über den Carport, den dort abgestellten PKW und griff anschließend auf das Wohnhaus über. Die dreiköpfige Familie konnte sich unverletzt aus dem Haus und den Gefahrenbereich begeben. An dem komplett ausgebrannten Haus sowie an zwei benachbarten Grundstücken entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 500.000 Euro. Die eingesetzten Feuerwehren acht umliegender Gemeinden haben ein Übergreifen des Feuers auf weitere Häuser unterbinden können. Die betroffene Familie kam bei Angehörigen unter. Die genaue Brandursache ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

