Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Unfälle mit mehreren Verletzen auf der A19

A19/Laage-Kavelstorf (ots)

Gegen Dienstagmittag kam es auf der A19 zwischen den Anschlussstellen
Laage und Kavelstorf in Fahrtrichtung Rostock zu zwei 
Verkehrsunfällen mit mehreren verletzen Personen. Der erste Unfall 
ereignete sich gegen 12:00 Uhr, als ein 76-jähriger Autofahrer auf 
einen vor ihm befindlichen PKW auffuhr. Die 67-jährige Beifahrerin 
des zweiten Fahrzeugs wurde hierbei leichtverletzt. Nach ersten 
Erkenntnissen kam es zuvor zu aufstauendem Verkehr und einer 
Fahrbahnverengung aufgrund von Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn. 
Das Verursacherfahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein 
Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde 
über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. 
Infolgedessen entstand ein ca. zwei Kilometer langer Rückstau.
Am Stauende kam es gegen 14:00 Uhr zu einem weiteren Unfall, bei dem 
zwei Personen schwerverletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen 
fuhr ein 93-jähriger Autofahrer auf einen PKW Opel auf, der am 
Stauende stand. Die 26-jährige Insassin und der Unfallfahrer wurden 
jeweils schwerverletzt. Der Opel wurde zudem auf einen davorstehenden
PKW Mercedes geschoben. An dem Mercedes entstand Sachschaden. Die 
26-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus 
gebracht werden. Die beiden PKW der Verletzten mussten abgeschleppt 
werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Für die 
Dauer der Unfallaufnahme kam es für ca. fünf Stunden zu 
Verkehrsbeeinträchtigungen und zeitweisen Sperrungen der A19 in 
Richtung Rostock.

Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.

Josefin Albrecht
Polizeikommissarin
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

