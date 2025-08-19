PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnhaus nach Feuer derzeit nicht bewohnbar

Wismar (ots)

Am 19.08.2025 gegen 15:15 kam es zum Brand eines Wohnhauses in der 
Wismarer Altstadt. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und Polizei 
stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung im Bereich des 
Dachstuhls fest. Aus dem Wohnhaus mussten zwei Personen evakuiert 
werden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurden in der Nähe zum 
Brandort Straßensperrungen eingerichtet.
Drei Personen wurden vor Ort medizinisch betreut und zur weiteren 
Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Weiterhin konnte eine 
Katze aus dem Haus gerettet werden.
Der Kriminaldauerdienst wird nach Auskühlen des Brandortes zum 
Einsatz kommen. Da die Bewohner derzeit nicht in ihre Wohnungen 
zurückkehren können, wird durch die Hausverwaltung eine anderweitige 
Unterbringung gesucht.
Der voraussichtlich entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 
100.000 Euro geschätzt.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren