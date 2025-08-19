Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnhaus nach Feuer derzeit nicht bewohnbar

Wismar (ots)

Am 19.08.2025 gegen 15:15 kam es zum Brand eines Wohnhauses in der Wismarer Altstadt. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls fest. Aus dem Wohnhaus mussten zwei Personen evakuiert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurden in der Nähe zum Brandort Straßensperrungen eingerichtet. Drei Personen wurden vor Ort medizinisch betreut und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Weiterhin konnte eine Katze aus dem Haus gerettet werden. Der Kriminaldauerdienst wird nach Auskühlen des Brandortes zum Einsatz kommen. Da die Bewohner derzeit nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können, wird durch die Hausverwaltung eine anderweitige Unterbringung gesucht. Der voraussichtlich entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 100.000 Euro geschätzt. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

