Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamte bei tätlichem Angriff verletzt

Karlsruhe (ots)

Mehrere Polizeibeamte wurden am Wochenende bei einem Einsatz von einem 37-jährigen Tatverdächtigen verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Mann bereits am Samstagabend gegen 19:30 Uhr nach einem Ladendiebstahl in der Karlsruher Innenstadt von Polizeibeamten festgenommen. Schon hier leistete der 37-Jährige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen durch mehrere Tritte. Zwei Beamte wurden hierbei leicht verletzt. Zusätzlich beleidigte er die eingesetzten Polizisten.

Da gegen den marokkanischen Tatverdächtigen bereits ein Abschiebehaftantrag der Ausländerbehörde vorlag, sollte dieser am Folgetag in eine Abschiebehaftanstalt gebracht werden. Während des Transports zum Streifenwagen gegen 13:20 Uhr wurde der 37-jährige Mann aggressiv und leistete erneut Widerstand. Er griff die Polizisten körperlich an indem er einem Beamten einen Kopfstoß versetzte und ihm in den Oberarm biss. Dieser wurde hierbei so verletzt, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Eine Polizeibeamtin wurde leicht am Ellenbogen verletzt.

Der Mann wird sich nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Nicolas Willimsky, Pressestelle

