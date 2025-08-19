PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigungen an Parteibüros in Schwerin

Schwerin (ots)

Die Kriminalpolizei in Schwerin hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an den Parteibüros von Die Linke sowie Bündnis 90/Die Grünen aufgenommen. Am gestrigen Montagnachmittag erhielt die Polizei Kenntnis von beschädigten Hinweisschildern an den Büroräumen in der Puschkinstraße. Eine Zeugin wandte sich vor Ort an die eingesetzten Beamten und schilderte, dass sie in der Nacht zuvor einen Mann beobachtet habe, der mithilfe eines Stuhls die Schilder beider Parteien beschädigt haben soll.

Auf Grundlage der Personenbeschreibung sowie erster Ermittlungen konnte ein bereits polizeibekannter 59 Jahre alter deutscher Tatverdächtiger identifiziert werden. Das mögliche Tatmotiv ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin übernommen hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren