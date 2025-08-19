Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigungen an Parteibüros in Schwerin

Schwerin (ots)

Die Kriminalpolizei in Schwerin hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an den Parteibüros von Die Linke sowie Bündnis 90/Die Grünen aufgenommen. Am gestrigen Montagnachmittag erhielt die Polizei Kenntnis von beschädigten Hinweisschildern an den Büroräumen in der Puschkinstraße. Eine Zeugin wandte sich vor Ort an die eingesetzten Beamten und schilderte, dass sie in der Nacht zuvor einen Mann beobachtet habe, der mithilfe eines Stuhls die Schilder beider Parteien beschädigt haben soll.

Auf Grundlage der Personenbeschreibung sowie erster Ermittlungen konnte ein bereits polizeibekannter 59 Jahre alter deutscher Tatverdächtiger identifiziert werden. Das mögliche Tatmotiv ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin übernommen hat.

