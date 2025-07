Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, K 5500

Landkreis Rottweil) Auto überschlägt sich (11.07.2025)

Oberndorf am Neckar - K 5500 (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, hat sich auf der Kreisstraße 5500 zwischen Altoberndorf und Trichtingen ein Auto überschlagen. Gegen 0:30 Uhr wich eine 16-Jährige während des Linksabbiegens auf die K 5502 einem Tier aus und kam so ins Schleudern. Sie überfuhr eine Verkehrsinsel wodurch das dreirädrige Auto umkippte und auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrerin, sowie die beiden 16 und 20 Jahre alten Mitfahrer verletzten sich dabei nicht. Der entstandene Sachschaden am Fiat beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

