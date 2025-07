Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Rein und raus - Fahrrad gestohlen (09.07.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Mittwoch hat an der Straße "Neuer Markt" ein Dieb aus einem Fahrradladen ein E-Bike gestohlen. Gegen 19 Uhr betrat er den Laden, nahm sich das im Verkaufsraum stehende Zweirad und verließ das Geschäft postwendend wieder. Draußen stieg er auf und radelte davon. Der Diebstahlschaden beläuft sich im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei in Schwenningen sucht nach Hinweisen zu dem Dieb mit dem olivgrünen Cube E-Bike, der in eine unbekannte Richtung wegfuhr (07720 / 85000).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell