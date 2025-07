Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Firma in der Dr. Karl-Storz-Straße - roten Audi A1 angefahren und geflüchtet - rund 7.000 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen! (10.07.2025)

Tuttlingen (ots)

Rund 7.000 Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Firma in der Dr. Karl-Storz-Straße am Donnerstag verursacht. Im Zeitraum zwischen 06.40 Uhr und 16 Uhr streifte der Unbekannte den auf den zur Hausnummer 8 gehörenden Parkflächen abgestellten roten Audi A1 am rechten Kotflügel und den Türen der Beifahrerseite. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

