Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B31, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B31 - eine Person verletzt (10.07.2025)

Stockach, B31 (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Bundestraße 31 kurz vor dem Ortseingang Stockach ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt worden ist. Eine 38-jährige VW Golffahrerin bog von der Einfahrt eines Obsthofes kommend nach links auf die B31 ab und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten, in Richtung Stockach fahrenden Lancia eines 32-Jährigen. Infolge der Kollision erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen. Er kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem VW entstand Blechschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, den Schaden am Lancia schätzte die Polizei auf rund 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn war die Straße kurzzeitig vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell