Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, B311) Unfallflucht auf der B311 zwischen Tuttlingen und Immendingen - Polizei sucht Zeugen (10.07.2025)

Tuttlingen, B311 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 311 zwischen Tuttlingen und Immendingen ereignet hat. Gegen 21.50 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einer Yamaha von Immendingen in Richtung Tuttlingen. Zwischen den Anschlussstellen Möhringen-West und -Ost kam ihm ein überholender, unbekannter Autofahrer auf seiner Spur entgegen. Um eine frontale Kollision zu vermeiden machte der Biker eine Vollbremsung und wich bis zur rechtseitigen Fahrbahnbegrenzungslinie aus, konnte dabei jedoch trotzdem nicht verhindern, dass die Spiegel der beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Ohne anzuhalten setzte der Unbekannte, der mit einer weißen Mercedes Limousine unterwegs war, seine Fahrt anschließend in Richtung Immendingen fort.

Die Polizei bittet Zeugen des Überholmanövers und insbesondere den Fahrer des überholten Wagens, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Revier Tuttlingen zu melden.

